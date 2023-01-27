Вашингтон, 27 января, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Американские танки M1 Abrams могут стать огромной проблемой для Киева из-за своих конструктивных особенностей. Об этом 26 января пишет издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Уточняется, что наряду с повышенной огневой мощью, скоростью и другими прекрасными для боевой машины характеристиками, одновременно танки Abrams обладают и рядом конструктивных особенностей, которые могут создать серьёзные проблемы для киевских военных.

В частности, эксперты отмечают, что газотурбинные двигатели танков, изначально предназначенные для самолётов, «жадно поглощают» топливо. Этот ключевой момент в конструкции танков нельзя обойти, поэтому киевскому режиму придётся создавать новые огромные логистические цепочки.

При этом на Украине наблюдаются серьёзные проблемы с топливом, которые отмечают и американские специалисты. В частности, майор армии США в отставке и специалист по боевым действиям в городских условиях Джон Спенсер рассказал, что на территории Украины он наблюдал очереди за топливом, в том числе и за дизельным, а также пустые АЗС.

Вторая проблема, связанная с поставками танков Abrams на Украину — это отсутствие специалистов, которые смогут управлять и обслуживать эту военную технику. Для обучения персонала на Украине потребуется значительное время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал ряд проблем, характерных для американского танка M1 Abrams.