Остин, США, 27 января, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Группа заключенных, приговоренных к смертной казни, подала иск против тюремной системы штата Техас, сообщает 26 января Associated Press.

Цитата из кф Выстрел в пустоту. Реж. Рик Роман Во. 2017. США Заключённый

В групповом иске, который был подан в федеральный суд Хьюстона от имени 182 заключённых, приговоренных к смертной казни, утверждается, что обязательное и бессрочное одиночное заключение, предназначенное для всех для всех смертников перед исполнением приговора, наносит им серьёзный физический и психологический вред.

Смертники заявили, что подобная тюремная политика строго ограничивает их доступ к человеческому взаимодействию, медицинской помощи и юридическому представительству, поскольку они находятся в своих камерах размером 8 на 12 футов (2,4 на 3,7 метра) всё время, кроме двух часов в день.

По мнению приговорённых к смертной казни, одиночное заключения не служит никакой цели, кроме как усилить душевные страдания заключённых.

Адвокат одного из смертников, назвал условия пребывания в камерах для приговорённых к смерти в Техасе одними из самых жестоких в США и сравнил их с пытками.

Напомним, что из-за своеобразия правовой системы США ожидание в заключении приведения смертного приговора в исполнение может затянуться на десятки лет.