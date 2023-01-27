Уссурийск, Приморский край, 27 января, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Как минимум семь человек пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса в Приморском крае. Об этом 27 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 08:00 по местному времени (01:00 мск) на 680 км автодороги «Хабаровск — Владивосток». По предварительным данным, водитель автобуса, следующего из Уссурийска во Владивосток, нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение с грузовиком Volvo.

Уточняется, что водитель автобуса, в котором находились 18 человек, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика и допустил столкновение транспортных средств. По данным УМВД, в результате аварии пострадал водитель автобуса и шесть пассажиров. Всего для обследования в травмпункт Уссурийска было доставлено 17 человек. Отмечается, что водитель автобуса получил перелом и сотрясение мозга.

Прокуратура города Уссурийска проводит проверку по факту аварии. Устанавливается степень тяжести травм пострадавших, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении 16 автомобилей в Подмосковье на трассе М-11 «Нева».