Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Переход города Угледара (Донецкая Народная Республика) под контроль российских военных решит множество задач и может существенно изменить расклад сил в зоне специальной операции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — сказал он РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что освобождение Угледара «может стать новым, очень важным для нас успехом».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские военные вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сковывая силы. Кроме того, другой советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что киевские боевики безуспешно пытаются отбить Угледар, применяя авиацию.