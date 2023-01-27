Хагатна, США, 27 января, 2023, 03:58 — ИА Регнум. На острове Гуам официально открылась новая крупная военная база морской пехоты США, сообщает 27 января агентство Киодо Цусин.

Daniel Ramirez База Кэмп-Блаз. Гуам

На базе Кэмп-Блаз разместятся около 4000 военнослужащих, в настоящее время дислоцированных на японской Окинаве. Переброска личного состава с Окинавы на Гуам начнётся в 2024 году.

Перевод морских пехотинцев на Гуам основан на плане реорганизации сил между США и Японией от 2006 года, который частично направлен на облегчение бремени размещения американских баз на Окинаве. Именно там размещена основная часть американских войск в Японии. Жители Окинавы на протяжении десятилетий возмущались преступлениями, совершаемыми солдатами США и загрязнением окружающей среды на острове.

Строительство базы Кэмп-Блаз обошлось в $8 млрд, из которых $3 млрд были выделены японским правительством.

Напомним, остров Гуам, находящийся в западной части Тихого океана, является владением США. На Гуаме находится ряд американских военных баз.