Москва, 27 января, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике договорились создать Россия и Эритрея. Об этом 26 января сообщил глава МИД России Сергей Лавров журналистам на совместной пресс-конференции с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров указал, что Россия и Эритрея заинтересованы в наращивании торгово-экономического сотрудничества.

«Мы договорились создать по межправительственной линии механизм консультаций соответствующих ведомств, где будут рассматриваться вопросы экономики, торговли, инвестиций», — отметил глава МИД России.

Также Лавров уточнил, что обе страны будут поощрять прямые контакты между бизнес-сообществами, у которых возникнет интерес к разработке совместных проектов, в том числе в таких секторах экономики, как энергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и информационно-коммуникационные технологии.

Параллельно, по словам Лаврова, будут рассматриваться шаги, которые позволят обезопасить сотрудничество России и Эритреи от западных санкций, которые глава российского МИД назвал «нелегитимными».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Лавров обвинил Запад в намерении вновь навязать африканским странам колониальный статус.