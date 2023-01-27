Вашингтон, 27 января, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена предлагает изменить способ сбора данных о федеральных служащих, что позволит сотрудникам идентифицировать себя как выходцев с Ближнего Востока или Северной Африки, а не как «белых», сообщает 26 января телеканал Fox News.

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Административно-бюджетное управление объявило о серии предлагаемых изменений в данных о расовой и этнической принадлежности федеральных чиновников, которые оно хранит с 1977 года.

Управление заявило, что изменения оправданы, поскольку предпочтения людей в отношении того, как они идентифицируют себя, изменились.

Нынешний английский язык в США требует, чтобы люди называли себя «белыми», если они происходят от любого из коренных народов Европы, Ближнего Востока или Северной Африки. Но в предложенном администрацией изменении говорится, что многие желают возникновения новой категории, отдельной от белых людей европейского происхождения.

В Вашингтоне считают, что население Ближнего Востока или Северной Африки должно «признаваться и уважаться, становясь новой и отдельной категорией отчётности», потому что многие из этих людей не идентифицируют себя как «белых» и не воспринимаются другими как «белые».

Административно-бюджетное управление также предлагает больше не употреблять в отчётности термины «большинство» и «меньшинство», так как они могут быть восприняты некоторыми людьми как «уничижительные и не всеобъемлющие».