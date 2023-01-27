Стокгольм, 27 января, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Новые экстремистские акции обещал организовать лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, сжегший Коран у посольства Турции в Стокгольме. Об этом 26 января сообщила газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Палудан заявил, что только от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана зависит, будут ли осуществлены новые экстремистские акции. По словам лидера ультраправых, как только Анкара разрешит Стокгольму присоединиться к НАТО, он немедленно прекратит проводить любые экстремистские акции. Палудан дал обещание, что «больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством», если власти Турции дадут добро на вхождение Швеции в военный блок.

Напомним, Палудан публично сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме, заручившись предварительно разрешением на проведение акции у властей Швеции. В ответ лидер Турции Эрдоган указал, что Анкара не собирается поддерживать заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Турции Мавлют Чавушоглу пояснил отказ Анкары поддерживать вступление Швеции в НАТО из-за того, что власти данного королевства оправдали сожжение Корана в Стокгольме. Чавушоглу отметил, что решение Анкары коснётся и Финляндии, так как вопрос о вхождении обеих стран в альянс является единым процессом.