Москва, 27 января, 2023, 03:07 — ИА Регнум. В министерства финансов и здравоохранения России поступило предложение законодательно запретить продажу безникотиновых смесей для кальянов в интернете, сообщают 27 января «Известия».

Кальян

В предложении, выдвинутом «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ), содержатся требования запретить их распространение в интернете, ограничить обращение для несовершеннолетних, а также использование в общественных местах по аналогии с ограничениями и запретами, принятыми в отношении табачных изделий.

В сопроводительных письмах, отправленных в министерства, говорится со ссылкой на исследования, что в составе наиболее популярных в России курительных смесей для кальяна содержится не только никотин, но и ряд других крайне вредных веществ.

«Преследуя коммерческие цели, производители бестабачных кальянных смесей, не указывающие точный состав продукта, вводят потребителей в заблуждение и пытаются таким образом нивелировать последствия введения национальных законодательных актов, ограничивающих потребление табака», — сообщается в документах ОПИ.

Напомним, с января 2021 года в России запрещена розничная онлайн-торговля табачной или никотиносодержащей продукцией, а также кальянами.