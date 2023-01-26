Асмэра, 27 января, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Западные страны хотят вновь навязать Африке колониальный статус, принуждая африканские государства отказаться от сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам поездки в Эритрею.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, с этой целью континент постоянно посещают делегации из США и Европы. Глава МИД указал на то, что Африка является континентом с богатейшими запасами природных ресурсов.

По его словам, именно этот потенциал веками использовался Западом, и именно такую эксплуататорскую позицию западные страны хотят сохранить.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января французская газета L’Opinion объявила, что планы России, Китая и ЮАР провести совместные военно-морские учения недалеко от Мозамбикского пролива вызвали у Запада ярость.