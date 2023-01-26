Берлин, 27 января, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского, выпрашивающего вооружение у стран Запада, сравнили в Германии со старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Об этом написал 26 января обозреватель Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.

У разбитого корыта. Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина

По мнению Лаутербаха, Зеленский действует как надоедливый сосед или как персонаж «Сказки о рыбаке и рыбке», являясь живым олицетворением ненасытной старухи, которой всего было мало.

«Рыбак поймал золотую рыбку, которая была готова исполнить любое его желание. Но жена через прокси-рыбака требовала от рыбки все больше, больше и больше. До тех пор, пока, наконец, у золотой рыбки не лопнуло терпение, и она не оставила ненасытную женщину ни с чем», — отмечает Лаутербах, указывая, что сейчас в Европе эту сказку рассказывают, откровенно намекая на то, что Зеленский является воплощением жадной старухи из этой сказки.

При этом журналист подчёркивает, что Зеленский одновременно стал для Запада олицетворением главной дилеммы роли Киева в противостоянии с Москвой, поскольку все расходы киевского режима в этом конфликте оплачиваются из бюджета других государств.

Лаутербах отмечает, что киевский режим, возложив надежды на вступление в Евросоюз, в итоге может остаться у разбитого корыта, как старуха из сказки Пушкина.

«Украина будет разорена, окажется полностью зависимой от чужой воли — и все ради чего? Запад так и не добьется ослабления России, а вступление в ЕС так и останется для Украины недостижимой мечтой», — делает вывод Лаутербах.

Напомним, Зеленский, получив от стран Запада согласие на поставку танков, заявил, что теперь ожидает от западных партнёров истребители и дальнобойные ракеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон не стал исключать возможность поставок Киеву истребителей F-16.