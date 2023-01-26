Нью-Йорк, США, 27 января, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о переживаемом городом «наркотическом кризисе», сообщает 26 января телеканал Fox News.

Metropolitan Transportation Authority of the State of New York Эрик Адамс

Адамс призвал жителей Нью-Йорка «перестать спать» и дать отпор наркотикам. По словам мэра, наркотики разрушают Нью-Йорк и другие города по всей Америке.

«Если мы не остановим злоупотребление наркотиками, это уничтожит грядущие поколения!» — сказал Адамс.

Напомним, что наркотики стали причиной более 100 000 смертей в США в 2021 году. В настоящий момент страну поразила настоящая эпидемия синтетической наркомании.