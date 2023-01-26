Копенгаген, 27 января, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Женщины в Дании должны проходить обязательную военную службу наряду с мужчинами, заявил 26 января датский министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, передает телеканал TB2.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Он отметил, что королевство должно защитить свои границы, бороться с пиратством и поддерживать своих союзников за рубежом. Глава ведомства подчеркнул, что этот вопрос приобретает особую важность на фоне конфликта на украинской территории.

Министр уточнил, что речь идет о помощи киевскому режиму. При этом Эллеманн-Йенсен добавил, что Копенгаген пока не может поставить Киеву свои танки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января правительство киевского режима объявило, что датские власти собираются оказать Украине значительную помощь в восстановлении критической инфраструктуры. 19 января Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Дания передаст ВСУ 19 французских гаубиц Caesar.