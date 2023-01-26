Москва, 27 января, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец провели очередные переговоры, сообщает 26 января в тг-канале российского омбудсмена.

ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

Во встрече, которая состоялась в видеоформате, принял участие главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Москалькова подчеркнула, что взаимодействие омбудсменов уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.

Она сообщила, что была достигнута договорённость о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации.

Москалькова отметила, что несмотря на то, что ключевое значение в решении этих сложнейших вопросов имеют Министерство обороны России и российские спецслужбы, как показывает практика, в подобных ситуациях роль омбудсменов возрастает.

Напомним, что российский и украинский омбудсмены при посредничестве Турции провели уже несколько встреч.