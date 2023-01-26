Донецк, 27 января, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли территорию ДНР 48 раз за прошедшие сутки. Об этом 27 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

За последние 24 часа было зафиксировано 48 фактов обстрела территории ДНР киевскими боевиками. Под огонь ВСУ попали десять населённых пунктов, в том числе: город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Широкая Балка, Горловка (Никитовский, Калининский районы), Пантелеймоновка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы), Александровка.

На донецком направлении зафиксировано 29 обстрелов со стороны ВСУ с применением артиллерии и РСЗО калибром 155, 152 мм. На горловском направлении киевские боевики совершили 15 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском направлении — четыре обстрела из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм. Всего киевскими боевиками было выпущено 288 единиц боеприпасов.

В результате обстрелов ранения получили двое мирных жителей Петровского района Донецка, в том числе ребёнок 2013 года рождения. Были повреждены шесть домостроений в Петровском районе Донецка, Александровке и в Никитовском районе Горловки. Кроме того, были зафиксированы повреждения шести объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 случаях обстрелов за предыдущие сутки со стороны киевских боевиков.