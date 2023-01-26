Пушков оценил условия США по смягчению санкций против России
Российский сенатор Пушков оценил слова Нуланд об условиях смягчения санкций против России
Москва, 27 января, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале высказывание заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд об условиях США по смягчению санкций против России.
Сенатор отметил, что Вашингтон пытается вынудить Москву вывести российские силы из зоны специальной операции и передать Киеву регионы, которые воссоединились с РФ. По словам парламентария, речь не идет о том, что замгоссекретаря послала «новый сигнал» о готовности Соединенных Штатов к диалогу.
«Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку», — подчеркнул Пушков.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Соединенные Штаты не хотят вступать в переговоры по смягчению антироссийских санкций. Он также выразил мнение, что слова Нуланд не стоит рассматривать как сигнал к диалогу.