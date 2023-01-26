Москва, 27 января, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале высказывание заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд об условиях США по смягчению санкций против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Сенатор отметил, что Вашингтон пытается вынудить Москву вывести российские силы из зоны специальной операции и передать Киеву регионы, которые воссоединились с РФ. По словам парламентария, речь не идет о том, что замгоссекретаря послала «новый сигнал» о готовности Соединенных Штатов к диалогу.

«Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку», — подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Соединенные Штаты не хотят вступать в переговоры по смягчению антироссийских санкций. Он также выразил мнение, что слова Нуланд не стоит рассматривать как сигнал к диалогу.