Могадишо, 27 января, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Американские военные уничтожили в Сомали одну из ключевых фигур ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 26 января телеканал Fox News.

Цитата из кф Чёрный ястреб. Реж Ридли Скотт. 2001. США-Великобритания Американский спецназ

Билал аль-Судани и около десятка боевиков были убиты в результате контртеррористической операции.

В Пентагоне утверждают, что в течение нескольких месяцев был разработан масштабный и тщательный план по ликвидации аль-Судани, и в результате «безупречного» выполнения этого плана потерь среди американских военнослужащих и гражданских лиц не было. Единственным пострадавшим стал американский военный, которого во время проведения операции покусала собака.

Официальные лица заявили, что президента США Джо Байден был в курсе готовящегося уничтожения боевика и лично отдал приказ на его проведение.

В Вашингтоне утверждают, что аль-Судани участвовал в финансировании сети филиалов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во всей Африке и, даже, по всему миру.

Напомним, что продолжающаяся свыше 30 лет гражданская война в Сомали привела к тому, что страна стала опорной базой исламистов на Африканском континенте.