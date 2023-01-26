Москва, 27 января, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Фильмы франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» будут удалены из библиотек российских онлайн-кинотеатров в связи с истечением срока лицензионных прав. Об этом 26 января сообщил телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса «КиноПоиск».

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания Гарри Поттер с друзьями

Уточняется, что все фильмы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере и других персонажах из «киновселенной», созданной по мотивам романов британской писательницы Джоан Роулинг, станут недоступны для просмотра с 1 февраля. Уточняется, что правообладателем кинофильмов производства киностудии Warner Bros. является сервис Amediateka.

В пресс-службе Amediateka уточнили, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент — фильмы вселенной Гарри Поттера — истекает в плановом порядке 1 февраля 2023 года. Киностудия Warner Bros. в рамках санкций заморозила релизы новинок и лицензирование проектов в России в 2022 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киностудия Warner Bros. запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ).