Берлин, 27 января, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Поддержка Киева со стороны Берлина якобы не превращает Германию в сторону вооруженного конфликта на Украине, 26 января сообщили изданию Bild в министерстве иностранных дел ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Запрос журналистов в ведомство был связан с высказываем главы немецкого МИД Анналены Бербок. Она ранее заявила, что страны Европы «ведут войну против России».

В министерстве подчеркнули, что позиция страны опирается на международное законодательство, и, в соответствии с ним, Берлин якобы может оказывать поддержку киевскому режиму в рамках «индивидуального права Киева на самооборону».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что отправка боевой техники для ВСУ не поможет завершению конфликта на украинской территории.