Нью-Йорк, США, 27 января, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Присяжные в Нью-Йорке признали виновным террориста Сайфулло Саипова, сообщает 26 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «12». Реж. Никита Михалков. 2007. Россия Присяжные

Саипов, 34-х летний выходец из Узбекистана, был осужден по всем 28 пунктам предъявленного ему обвинения. Перед вынесением вердикта присяжные совещались в течение шести с половиной часов.

Прокуратура требует для Саипова смертного приговора. «Он безжалостно преследовал своих жертв. Он улыбался. Он был горд и доволен тем, что сделал в тот день», — заявил помощник прокурора.

Присяжные должны будут в феврале принять решение о вынесении Саипову смертного приговора.

Напомним, что 31 октября 2017 года Саипов, являвшийся религиозным экстремистом, совершил в Нью-Йорке террористический акт, задавив машиной восемь человек.