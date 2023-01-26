Террорист Саипов признан в Нью-Йорке виновным по всем пунктам обвинения
Нью-Йоркские присяжные вынесли обвинительный вердикт террористу Сайфулло Саипову
Нью-Йорк, США, 27 января, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Присяжные в Нью-Йорке признали виновным террориста Сайфулло Саипова, сообщает 26 января телеканал Fox News.
Саипов, 34-х летний выходец из Узбекистана, был осужден по всем 28 пунктам предъявленного ему обвинения. Перед вынесением вердикта присяжные совещались в течение шести с половиной часов.
Прокуратура требует для Саипова смертного приговора. «Он безжалостно преследовал своих жертв. Он улыбался. Он был горд и доволен тем, что сделал в тот день», — заявил помощник прокурора.
Присяжные должны будут в феврале принять решение о вынесении Саипову смертного приговора.
Напомним, что 31 октября 2017 года Саипов, являвшийся религиозным экстремистом, совершил в Нью-Йорке террористический акт, задавив машиной восемь человек.