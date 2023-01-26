Киев, 27 января, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Дипломатической имитацией назвал «нормандский формат» переговоров по Украине экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Соответствующее заявление политик сделал 26 января в интервью украинскому каналу «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Коснувшись темы урегулирования конфликта на Украине, в том числе Минских соглашений, Джонсон признал, что процесс не сдвигался с мёртвой точки. По мнению экс-премьера Британии, масштабные санкции против России нужно было ввести ещё в 2014 году.

«Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием «нормандский процесс» и ничего не добились, а Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать», — констатировал Джонсон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о подрыве доверия России к НАТО и Евросоюзу. Гаврилов отметил, что «последней каплей» стали признания экс-президента Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о восьмилетней «симуляции конструктивности» в рамках «нормандского формата».