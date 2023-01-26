Брюссель, 27 января, 2023, 00:41 — ИА Регнум. ЕС предложил ввести новый пакет санкций против Белоруссии, затрагивающий товары двойного назначения, используемые в военных целях, а также на другую продукцию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, которые были подготовлены Брюсселем.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Помимо указанных направлений, Евросоюз хочет ввести ограничения против белорусских нефти, угля, стали, золота, предметов роскоши, а также авиационного и энергетического секторов. Кроме того, в представленных документах в качестве целей для рестрикций указанны «ключевые источники доходов» Белоруссии инвестиции и предоставления ряда услуг.

Для принятия нового пакета санкций Брюсселю нужна поддержка со стороны всех стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз введет новые санкции против Минска за поддержку России. 22 января радиостанция RMF передала, что власти ЕС обсуждают возможность введения санкций в отношении Белоруссии, включающих полное эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения.