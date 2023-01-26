Киев, 27 января, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о проведении восстановительных работ после ночных и утренних ударов по объектам энергетики столицы, сообщает 26 января пресс-служба городской администрации.

Киевская городская администрация Виталий Кличко

По словам Кличко, как только была объявлена тревога, энергетики начали «превентивно» выключать свет в некоторых районах города, чтобы избежать аварийных ситуаций. Как утверждает мэр, сейчас в украинской столице действуют экстренные отключения света, примерно на том же уровне, что и за прошедшие сутки.

Кличко утверждает, что тепло — и водоснабжение в Киеве обеспечено в штатном режиме. При этом он сказал о проведении работ по восстановлению энергоснабжения и тепла там, где это зависит от подачи электричества.

Мэр заявил, что ночью Киев подвергся атаке 24 беспилотников-камикадзе, а затем утром последовал массированный ракетный удар.

При этом Кличко заявил, что якобы почти все беспилотники и ракеты были сбиты украинской ПВО.

Напомним, что ночью и утром 26 января Россия нанесла удары по стратегической инфраструктуре украинской столицы.