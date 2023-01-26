Киев, 27 января, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Иностранная помощь в финансировании дефицита бюджета критически необходима Украине, чтобы иметь возможность обеспечивать социальные расходы, сообщает 26 января пресс-служба украинского правительства.

Пресс-служба правительства Украины Денис Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении во время первого заседания Управляющего комитета многосторонней Координационной платформы доноров для Украины.

«Мы благодарны Европейскому союзу за выделение €18 млрд макрофинансовой помощи. Мы благодарны США за почти $10 млрд бюджетной поддержки. Мы рассчитываем, что разницу между дефицитом бюджета и уже обещанной помощью мы профинансируем благодаря новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом», — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, задачей Координационной платформы является планирование и обеспечение начала восстановления Украины. Для этого правительство определило четыре приоритетных направления финансирования:

1) восстановление энергетики и компенсация утраченных мощностей генерации; Украина нуждается в оборудовании, помощи в децентрализации энергетики и расширении импорта;

2) гуманитарное разминирование;

3) восстановление повреждённого жилья;

4) восстановление критической и социальной инфраструктуры.

Шмыгаль отметил, что ресурсы на восстановление планируется привлекать из четырёх источников: конфискованных российских активов, средств госбюджета, средств «международных партнёров» и пожертвований частных лиц и бизнеса. При этом именно конфискованные российские активы должны стать основным источником «обновления» страны.

Напомним, что Международный валютный фонд намерен оказать финансовую помощь Украине в размере $16 млрд.