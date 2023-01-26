Кременная, ЛНР, 27 января, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России с помощью боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уничтожили опорные пункты киевских боевиков в районе Кременной (Луганская Народная Республика), сообщает РИА Новости.

Андрей Черкасский ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

Выследить расположения отрядов ВСУ удалось, задействовав расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Западного военного округа. После получения координат «Терминатор» атаковал позиции боевиков из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes опубликовал статью, в которой сказано, что БМПТ «Терминатор» может стать следующим этапом в эволюции бронетанковых войск. Эта боевая машина имеет несколько видов вооружения.

24 января Минобороны России обнародовало кадры уничтожения бронетехники киевского режима в зоне спецоперации. Удары по боевикам проводились под прикрытием БМПТ «Терминатор».

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