Киев, 26 января, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Японское агентство международного сотрудничества (JICA) возобновляет работу на Украине, сообщает 26 января пресс-служба украинского правительства.

Пресс-служба правительства Украины Кунинори Мацуда и Денис Шмыгаль

Об этом заявил посол Японии в Киеве Кунинори Мацуда на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.

Мацуда и Шмыгаль обсудили дальнейшую поддержку Украины в разных сферах, в частности, в вопросах энергетики, восстановления жилья, гуманитарного разминирования и поддержки малого и среднего бизнеса на Украине.

Также стороны затронули ситуацию на Запорожской АЭС. Премьер-министр Украины призвал Японию содействовать санкционным ограничениям против российской ядерной отрасли.

Напомним, что созданное в 1974 году JICA занимается социально-экономической и финансовой помощью развивающимся странам.