Япония усиливает экономическую помощь Украине
На Украине возобновляет деятельность Японское агентство международного сотрудничества
Киев, 26 января, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Японское агентство международного сотрудничества (JICA) возобновляет работу на Украине, сообщает 26 января пресс-служба украинского правительства.
Об этом заявил посол Японии в Киеве Кунинори Мацуда на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.
Мацуда и Шмыгаль обсудили дальнейшую поддержку Украины в разных сферах, в частности, в вопросах энергетики, восстановления жилья, гуманитарного разминирования и поддержки малого и среднего бизнеса на Украине.
Также стороны затронули ситуацию на Запорожской АЭС. Премьер-министр Украины призвал Японию содействовать санкционным ограничениям против российской ядерной отрасли.
Напомним, что созданное в 1974 году JICA занимается социально-экономической и финансовой помощью развивающимся странам.