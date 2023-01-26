Москва, 26 января, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Действия американских властей спровоцировали глубокую деградацию отношений России и США, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью, опубликованном 26 января на сайте МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Поэтому да, можно говорить о том, что в результате действий Вашингтона контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений», — сказал замглавы ведомства.

По его словам, речь идет о попытке Соединенных Штатов «оказать дополнительное политическое давление» на Москву. Рябков отметил, что после этого диалог США и России был заморожен.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Сергей Рябков заявил, что против России во всех сферах ведется гибридная война. 29 ноября он сообщил, что Россию не устраивают переговоры, которые учитывают исключительно интересы США.