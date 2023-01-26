Ямусукро, 26 января, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Как минимум 12 детей скончались от неизвестного заболевания в центральной части Кот-д’Ивуара. Об этом 26 января сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Отмечается, что жертвами неизвестной болезни стали дети, проживающие на территории деревни Кпо-Каханкро. Населённый пункт расположен в нескольких километрах от города Буаке, второго по населённости в стране.

Как уточнил Поль Куасси, глава местной молодежной ассоциации, серия детских смертей началась в декабре 2022 года. От заболевания, которое пока не смогли определить специалисты, скончались шесть детей. Затем, 20 января, скончались ещё три ребёнка, а 26 января была получена информация о гибели ещё троих детей.

Всем погибшим от загадочной болезни детям было от года до восьми лет. Правительственные организации пока не подтверждали получение результатов исследования образцов, взятых на анализ у первых погибших детей.

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