Киев, 26 января, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Украинские власти требуют не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, сообщает 26 января пресс-служба правительства Украины.

Sam Олимпийский флаг

Об этом, комментируя последнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК), сказал министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Чиновник отметил, что в рамках консультаций, организованных МОК, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством национальных олимпийских комитетов, против чего категорически выступила и Украина и её «страны-партнёры».

Гутцайт подчеркнул, что недопущение российских спортсменов к международным соревнованиям является принципиальным вопросом для украинского правительства и «всего украинского спортивного сообщества».

По его словам, часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.

«Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока на Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!», — подчеркнул Гуцайт

Он сообщил, что продолжается работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и не допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

«Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», — пригрозил министр.

Напомним, что 25 января МОК допустил при выполнении ряда условий российскими и белорусскими спортсменами их участие в международных соревнованиях.