Таллин, 26 января, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Автомобиль министра обороны Эстонии Ханно Певкура сбил лося, в результате чего животное погибло, сообщил глава ведомства в своем микроблоге 26 января.

Анастасия Дубрава ИА REGNUM Лось

Чиновник написал, что возвращался с учений военизированного ополчения «Кайтселиит». Он и другие лица, которые находились в машине, не пострадали.

Певкур отметил, что его автомобиль получил повреждения. Министр добавил, что машина скорее всего будет списана.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Киеве произошла дорожная авария с участием кортежа Владимира Зеленского. В его автомобиль врезалась сторонняя машина.