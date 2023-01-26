Вашингтон, 26 января, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Необходимое для отправки Киеву количество танков Abrams отсутствует в настоящий момент на армейских складах США. Такое заявление сделала 26 января заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.

7th Army Training Command Танк M1A2 Abrams

Поясняя вопрос о длительных сроках доставки танков на Украину, Сингх указала, что необходимого киевскому режиму количество танков на армейских складах попросту нет.

«У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», — пояснила представитель Пентагона.

Кроме того, Сингх уточнила, что потребуется время на обучение военнослужащих для работы с танками. Также представитель Пентагона подтвердила, что Киев получит усовершенствованную модель танка Abrams — танки Abrams М1А2. Эта модель поставляется без секретного допоборудования, увеличивающего огневую мощность военной машины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как уточнила замгоссекретаря США Виктория Нуланд Вашингтон ожидает от сил ВСУ начала наступления ближайшей весной, но обещанные танки Abrams не получится передать киевскому режиму к этому сроку.