Одесса, Украина, 26 января, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Киевский режим обвинил российских инспекторов в «искусственной блокировке работы «зернового коридора», сообщает 26 января пресс-служба украинского правительства.

Russianname Одесский порт

В течение января количество выходов судов из украинских портов держалось на уровне 2,7, то есть, в среднем это было по 2-3 корабля в день. Как утверждают в Киеве, это является одним из самых низких показателей за все месяцы существования «зерновой инициативы». Средний тоннаж отправок на одном судне в январе сохранился на уровне 37 тыс. тонн. Но в последние дни января ситуация ухудшается и суточное количество судов упало до 2,5, что является антирекордом за всё время существования «зернового коридора».

Так, за январь было отправлено всего 2,4 млн тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре прошлого года — более 4 млн тонн. Пшеницы в январе отправлено 540 тыс. тонн, из них в Африку — 61 тыс. тонн.

По мнению киевских чиновников, в этой ситуации виноваты российские инспекторы, которые умышленно блокируют работу «зернового коридора».

Всего Украина отправила в рамках «зерновой инициативы» 675 судов с грузом в 18,4 млн тонн. Доля Африки составляет 2,3 млн тонн, Азии — 5,1 млн тонн, Европы — 7,5 млн тонн, Ближнего Востока — 3,4 млн тонн.

Напомним, Россия считает, что бедные и действительно нуждающиеся страны получили меньше всего от общего объёма продовольствия, поставляемого с Украины по «зерновому коридору».