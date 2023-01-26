Волгоград, 26 января, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Возгорание двух грузовых автомобилей произошло в результате их столкновения на трассе в Волгоградской области 26 января, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Niklas Freidwall Пожар

Авария произошла на 601-м км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». Из-за инцидента движение на указанном участке трассы затруднено.

Сведения о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января на 57-м км трассе М-11 «Нева» в Московской области столкнулись шестнадцать автомобилей.