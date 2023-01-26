Киев, 26 января, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Сравнение граждан России с нацистами, допущенное украинской журналисткой, назвал неприемлемым экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Соответствующее заявление британский политик сделал 26 января в интервью телеканалу «Рада».

(сс) Видсич Граффити с изображением вооруженной матрешки во Львове. Русофобия на Украине

Джонсон указал украинской журналистке, что ей надо быть аккуратнее с подобными сравнениями. Экс-премьер Британии напомнил работнице украинских СМИ о гигантских жертвах, которые понесли во время Великой Отечественной войны народы России и Украины ради победы над нацистами.

Стоит отметить, что русофобия и антироссийская пропаганда в западных странах стала приобретать немыслимые формы. Доходит до призывов запретить русскую культуру, музыку советских и российских композиторов, произведения российских писателей, включая таких классиков, как Фёдор Достоевский, Лев Толстой, Александр Пушкин. Одновременно в мире пытаются стереть память о России как о стране, победившей фашизм в Великой Отечественной войне.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ польских властей пригласить российских представителей на памятные мероприятия, посвящённые освобождению концлагеря Освенцим, попытками переписать историю на новый лад.