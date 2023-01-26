Париж, 26 января, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Французские власти ответят на запрос киевского режима о передаче Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО), 26 января заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Одессу.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Она отметила, что ВСУ в настоящий момент главным образом нуждаются в системах ПВО. Глава МИД напомнила, что 25 января министр обороны киевского режима Алексей Резников в очередной раз призвал поставить Киеву указанный тип вооружения.

Колонна посещает украинскую территорию уже в четвертый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января депутат оппозиционной парламентской партии «Непокорённая Франция» Мануэль Бомпар заявил, что перед тем, как Париж примет решение о поставках ВСУ танков Leclerc, этот вопрос должен быть рассмотрен французским парламентом.

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