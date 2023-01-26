Вашингтон, 26 января, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Международная хакерская группировка Hive, жертвами которой стали множество организаций по всему миру, была ликвидирована в США в результате спецоперации, проведённой Федеральным бюро расследований (ФБР). Об этом 26 января сообщает пресс-служба минюста США.

Andersson18824 Хакер за работой

«Прошлой ночью министерство юстиции ликвидировало международную сеть хакеров-вымогателей, ответственную за вымогательство и попытки вымогательства сотен миллионов долларов у жертв в США и во всем мире», — сказал генпрокурор Меррик Гарланд, слова которого процитировала пресс-служба минюста США.

Уточняется, что в ходе спецоперации сотрудники ФБР проникли в компьютерные сети хакерской группировки, перехватили ключи дешифровки и передали их жертвам хакеров во всем мире. Таким образом была предотвращена необходимость выплаты выкупа размером 130 млн долларов.

Всего жертвами хакеров из группировки Hive с 2021 года стали более 1500 жертв по всему миру. В основном от действий хакеров пострадали школы, больницы, финансовые организации и другие органы критической инфраструктуры. В частности, больницам из-за атаки хакеров приходилось переходить на аналоговые методы оказания помощи, что сказывалось на эффективности работы. Атакованные клиники попросту не могли принимать новых пациентов.

За время своей деятельности хакеры из Hive успели получить в виде выкупа более 100 млн долларов.