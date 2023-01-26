Вашингтон, 26 января, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Россия обязательно ответит на попытку Киева с помощью Вашингтона захватить Крым. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Он отметил, что полуостров слишком важен для России с точки зрения безопасности.

«Кремль не раз заявлял, что подобные действия приведут к ядерной войне, и я не вижу причин сомневаться в этом. И это новый план? За него кто-то голосовал? Это же чистое безумие», — сказал ведущий.

Карлсон добавил, что США нашли в Восточной Европе для реализации своих планов наиболее коррумпированную страну, где ряд высокопоставленных чиновников, в том числе замглавы минобороны и заместитель генпрокурора, ушли в отставку, так как были «чрезмерно коррумпированы» даже для президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский, обращаясь к участникам давосского форума, заявил, что готов захватить Крым, если США и ЕС поставят киевскому режиму новые партии вооружений. Старший редактор The American Conservative Род Дреер назвал «дураками» тех, кто в Вашингтоне и Киеве хочет захвата Крыма и думает, что полуостров принадлежит Украине.