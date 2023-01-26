Вена, 26 января, 2023, 21:47 — ИА Регнум. У США нет готовности к переговорам по смягчению санкций, введенных в отношении России. То, о чем говорила 26 января в конгрессе США заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, вряд ли является сигналом к переговорам. Такое мнение высказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Я думаю, с нашей страной такие штучки вряд ли пройдут. Как заявляли и наши руководители, и президент, и министр Лавров, мы готовы к серьезным переговорам без фиги в кармане. Но пока я вот лично нахожусь здесь, в Вене, мы видим эти переговоры, никаких таких сигналов, которые вот сейчас Нуланд послала, я здесь не слышу», — прокомментировал дипломат слова Нуланд.

Напомним, в ходе выступления в Конгрессе США заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что санкции против России можно было бы смягчить при выполнении таких условий, как вывод ВС РФ с территории Украины и возвращение ей территорий, вошедших в РФ.