Брюссель, 26 января, 2023, 21:36 — ИА Регнум. В Евросоюзе нашли способ направить часть замороженных активов ЦБ РФ на восстановление Украины. Механизм легального «отъема» денег придумал юридический комитет Еврокомиссии, пишет 26 января Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По данным источника издания, планируется использовать десятую часть замороженных активов Центробанка — €33,8 млрд ($36,8 млрд). Их можно будет передать Киеву на следующих условиях: они не будут экспроприированы и, кроме того, взяты будут лишь ликвидные активы.

При этом предполагается, что в какой-то момент эти денежные средства должны быть возвращены России.

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Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных российских активов и распоряжаться им для оказания помощи Киеву в ноябре 2022 года. Общая сумма средств, которые оказались замороженными, составляет более €319 млрд.