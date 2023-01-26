Вашингтон, 26 января, 2023, 21:17 — ИА Регнум. В США считают, что санкции, введенные в отношении России, можно было бы смягчить, но для этого нужно выполнение двух условий — выведение ВС РФ с территории Украины и возвращение ей территорий, вошедших в РФ. Об этом заявила 26 января в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената конгресса США заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Ssturner71 Виктория Нуланд

«В контексте российского решения вести переговоры серьезно, вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку»,— ответила Нуланд на вопрос республиканца Пола Рэнда, который поинтересовался, возможно ли снятие ограничений с части депутатов Госдумы РФ в обмен на снятие санкций с некоторых членов конгресса.

Нуланд также отметила, что вопрос о смягчении санкций при выполнении данных условий поддержал бы и госсекретарь США Энтони Блинкен.