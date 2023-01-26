Москва, 26 января, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Российскому «Кредит Европа банку» разрешено выкупить 100% акций «Икано банка», связанного с компанией IKEA. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина было обнародовано 26 января.

Kremlin.ru Владимир Путин

В документе отмечается, что сделка одобрена на основании президентского указа от 5 августа 2022 года об экономических мерах в ответ на «недружественные действия» ряда стран и международных организаций.

Сообщается, что «Икано банк» принадлежит компании «САЙРУС Холдинг Би. Ви.» (CIRUS Holding B. V.), зарегистрированной в Нидерландах.

Как сообщало ИА REGNUM, IKEA ранее объявила об уходе из России в связи с антироссийскими санкциями. В августе 2022 года компания прекратила онлайн продажи на территории нашей страны.