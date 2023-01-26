Вашингтон, 26 января, 2023, 21:07 — ИА Регнум. В США хотят от Киева возвращения контроля над новыми территориями, которые вошли в состав России. Также в Вашингтоне намерены убедиться, есть ли у Киева силы, чтобы попытаться вытеснить ВС РФ с этих территорий. Об этом заявила 26 января во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

В ответ на вопрос, является ли это одной из целей администрации США, она ответила: «Это верная формулировка».

Напомним, ранее Нуланд заявляла, что в украинском конфликте Соединённые Штаты стремятся нанести России «стратегическое поражение».

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