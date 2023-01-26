Оттава, 26 января, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Канада передаст Украине танки Leopard 2. Об этом решении сообщила 26 января глава министерства обороны Канады Анита Ананд. Уточняется, что всего будет поставлено четыре единицы военной техники.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Ранее сообщалось о планах канадского правительства предоставить киевскому режиму четыре или пять танков Leopard 2. По заверению издания CBC News, вероятнее всего, это будет бронетехника модификации A4 — самого старого из имеющихся вариантов Leopard, стоящих на вооружении.

Напомним, ранее о своем решении поставить киевскому режиму танки Leopard 2 сообщили в правительстве Германии. Объявлено, что всего будет передано 14 танков.

Напомним, 26 января газета Politico опубликовала материал, в котором сообщила, что возможная поставка американских истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар».