Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2
Минобороны Канады заявило о решении передать Киеву четыре танка Leopard 2
Оттава, 26 января, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Канада передаст Украине танки Leopard 2. Об этом решении сообщила 26 января глава министерства обороны Канады Анита Ананд. Уточняется, что всего будет поставлено четыре единицы военной техники.
Ранее сообщалось о планах канадского правительства предоставить киевскому режиму четыре или пять танков Leopard 2. По заверению издания CBC News, вероятнее всего, это будет бронетехника модификации A4 — самого старого из имеющихся вариантов Leopard, стоящих на вооружении.
Напомним, ранее о своем решении поставить киевскому режиму танки Leopard 2 сообщили в правительстве Германии. Объявлено, что всего будет передано 14 танков.
Напомним, 26 января газета Politico опубликовала материал, в котором сообщила, что возможная поставка американских истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар».