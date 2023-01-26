Будапешт, 26 января, 2023, 20:56 — ИА Регнум. В Закарпатской области Украины в последние годы постоянно случаются нападки на этнических венгров. Об этом 26 января заявил госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи на телеканале HirTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Мы посчитали, сколько за последние восемь-девять лет было антивенгерских инцидентов, к ним же относятся нарушения закона. Мы насчитали более 500 инцидентов», — сказал Потапи.

По его словам, на Украине запрещают проводить венгерские национальные праздники, происходят осквернения венгерских памятников, даже штаб Общества венгерской культуры Закарпатья дважды пытались взорвать. Потапи считает, что подобное неприемлемо для государства, которое хочет войти в ЕС.

Госсекретарь отметил, что не знает, причастен ли Киев к нападкам на закарпатских венгров, но украинские власти не пресекают их. Он заявил, что подобные инциденты в Венгрии были бы пресечены в течение нескольких часов.