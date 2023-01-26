Канберра, 26 января, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказал сожаление, что у народа Украины такое руководство. Он назвал его одним из худших в мире, объяснив свое мнение тем, что в правительстве Владимира Зеленского царит коррупция, а управляют им несколько богачей. Об этом американский миллиардер заявил в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи.

World Economic Forum Билл Гейтс

«Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми», — заявил Билл Гейтс, подчеркнув, что «это очень печально для народа».

Он напомнил о природных богатствах Украины, назвав одними из них сельскохозяйственные угодья, которые он считает гораздо плодороднее американских, что могло бы сделать Украину житницей Европы.

Напомним, на текущей неделе Владимир Зеленский сделал ряд кадровых перестановок в своем правительстве и пообещал, что Украину ждут серьезные кадровые перемены.