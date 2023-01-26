Вашингтон, 26 января, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Вашингтон ожидает, что силы ВСУ начнут наступление ближайшей весной, но обещанные танки Abrams не получится передать киевскому режиму к этому сроку. С таким заявлением 26 января выступила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в американском Сенате.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Abrams, как вам известно, очень сложный танк и требует значительной подготовки. Хотя мы их одобрили вчера, потребуется кое-какое время для того, чтобы доставить их на поле боя», — сказала Нуланд.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал, что Киев получит 31 танк Abrams. В американских СМИ по этому поводу сообщили, что у Пентагона нет в наличии нужного количества танков в резерве и их сначала нужно произвести.