Берлин, 26 января, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии извинилось перед пресс-секретарём Африканского союза Эббе Калондо за публичное высмеивание поездки главы МИД России Сергея Лаврова в Африку. Это заявление было обнародовано 26 января в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Извинение поступило за сообщение, в котором говорилось, что Лавров якобы прибыл в Африку не для того, чтобы смотреть на леопардов (использовалось изображение леопарда), а обвинить партнёров Украины в стремлении «уничтожить всё русское». На пост критически отреагировала Калондо, назвав это насмешкой над африканским населением.

«Ваша точка зрения принята, приносим извинения. Мы ценим наших африканских партнеров», — отметили в МИД ФРГ.

Немецкие дипломаты добавили, что, разместив изображение леопарда, намекали на танки Leopard, а также хотели «разоблачить ложь» России. Калондо примирительно ответила на извинение, заявив, что нужно взаимное уважение.

Напомним, турне Лаврова по странам Африки продолжается с 23 января.