Лондон, 26 января, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Украина останется коррумпированной и бедной страной и после разрешения конфликта с Россией. Так считает публицист Мэттью Пэррис, мнение которого опубликовал 26 января британский журнал The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Журналист напомнил, что Украина и раньше не была богатой страной. Это «густонаселенная, <…> далекая от современного либерального демократического западного государства» страна, при этом погрязшая в коррупции.

Пэррис также раскритиковал тех, кто ратует за вступление Украины в Евросоюз по ускоренной программе. Её восстановление, особенно на востоке страны, может стать «огромной головной болью» для Запада, который не смог даже справиться с миллионами украинских беженцев.

По мнению журналиста, может возникнуть также проблема в случае организации западными компаниями своих производств на Украине с более дешевой рабочей силой. Это вызовет недовольство европейских избирателей.

Напомним, ранее профессор Станислав Белень заявил польскому изданию Myśl Polska, что Украина снова станет очагом конфликта уже после окончания войны. Он считает напрасными ранее сделанные странами Запада обещания помочь стране в восстановлении.