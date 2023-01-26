Солнечногорск, Московская область, 26 января, 2023, 20:01 — ИА Регнум. В Подмосковье на трассе М-11 «Нева» столкнулись шестнадцать машин, сообщает пресс-служба ГУМВД по области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Без пострадавших», — сообщили в ведовстве.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на 57-м км дороги М-11 «Нева». На месте работают сотрудники ГУМВД.

Движение ограничено в сторону области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сети появилась видеозапись с места дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизни девяти человек в Тульской области.

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