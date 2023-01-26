Вашингтон, 26 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс посочувствовал жителям Украины. По его словам, гражданам страны очень не повезло с правительством. Об этом американский предприниматель заявил в интервью, опубликованом на YouTube-канале издания Australians vs. The Agenda.

World Economic Forum Билл Гейтс

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«Довоенное украинское правительство ― одно из худших в мире, ― подчеркнул он. ― Коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми. Действительно, к несчастью для народа Украины».

При этом предприниматель не уточнил, о правительстве какого периода идёт речь.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из читателей польского издания wPolityce заявил, что «правящая каста Украины посылает людей на смерть, страна превращается в руины, а сама элита ворует».